Estas son las autopistas que estarán cerradas en Phoenix durante el fin de semana

La rampa para carriles HOV de la US 60 (Superstition Freeway) en dirección oeste a la I-10 en dirección oeste en Tempe cerrará de 4 am a 5 pm el sábado (12 de junio) para un trabajo de inspección previa a la construcción que se realizará.

La rampa principal de la US 60 en dirección oeste a la I-10 en dirección oeste permanecerá abierta.