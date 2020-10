La exploradora de Univision Arizona que ha viajado por todo el mundo, terminó “metiendo la pata” en Phoenix

“Ese día noté que el backpack donde traía a mi hijo no estaba bien ajustado, pero no le di importancia. Logré subir, pero al bajar e ir viendo al frente perdí el paso porque el backpack (la mochila) no estaba ajustada”, explica Daniela.

Daniela cuenta que ese pequeño descuido le provocó la seria fractura. “El haberme confiado me hizo tener el accidente, y esta una lección para todos los que suben la montaña. Hay quienes piensan 'por esta ocasión no necesito el agua, o me olvidé los zapatos, pero no me va a pasar nada' y es justo cuando suceden los accidentes”, relata Daniela.