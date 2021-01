Joven se queda a cargo de sus cinco hermanos debido a la muerte de su madre por coronavirus

“Ese día ella se la pasó en el cuarto dormida y los días siguientes también”, explicó Vannessa Pérez. “Todo ese fin de semana se la pasó dormida, casi no tenía apetito”.

“El martes primero de diciembre me desperté y vi, escuché que no estaba respirando normal. La podía escuchar desde mi cuarto que no estaba respirando normal”, relata Pérez, quien luego dice haberle llamado los a bomberos.