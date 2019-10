Hombre de Black Canyon es acusado de disparar su arma en su vecindario

De acuerdo con la Oficina del Sheriff se recibieron múltiples llamadas de vecinos asustados tras escuchar varios disparos en el área de Spencer Street y Albins Way, en Black Canyon City.

Se informa que los diputados ordenaron a Lintz que mostrara sus manos y saliera de la camioneta, lo cual no cumplió. Los diputados notaron que el sujeto parecía estar intoxicado pues no podía hablar con claridad. Durante el contacto con Lintz, mientras aún estaban sentados dentro de la camioneta, los agentes vieron un arma de fuego a sus pies. Los agentes lo sacaron físicamente del vehículo cuando Lintz afirmó que no había hecho nada malo.