Hallan muertos con heridas de bala a ocho caballos en Arizona

En el comunicado, el Servicio Forestal de los Estados Unidos reiteró que las 16 disposiciones penales del Código de EE. UU. § 1338 establecen que "Cualquier persona que malintencionadamente cause la muerte o el acoso de cualquier caballo salvaje o burro libre estará sujeto a una multa de no más de $ 2,000, o prisión por no más de un año, o ambos."