Fondo para inmigrantes de Tucson que no recibieron ayuda por la pandemia de coronavirus

Tucson, AZ — Luego que la pandemia del coronavirus afectara a millones de personas en Estados Unidos, dejándolos sin empleo o ingresos disponibles, el presidente Donal Trump firmó la Ley de Familias Primero en Respuesta al Coronavirus (FFCRA por sus siglas en inglés) brindando mayor flexibilidad a agencias gubernamentales de otorgar seguro de desempleo a las familias afectadas. Además, bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por Coronavirus o CARES Act se agregaron $600 dólares adicionales al seguro de desempleo.

Sin embargo no todas las personas afectadas por covid-19 recibieron este beneficio. Las personas sin estatus migratorio y familias mixtas, en la que uno de los cónyuges no cuenta con un número de seguro social, quedaron excluídas de toda la ayuda federal.

“Es inconcebible que muchos de nuestros compañeros tucsonenses no tengan acceso a ayuda federal a pesar de arriesgar sus vidas como trabajadores esenciales durante esta pandemia”, dijo Regina Romero, alcaldesa de Tucson en un comunicado . “Nadie debería pasar apuros en las sombras y desafortunadamente, esa es la dolorosa realidad para muchos inmigrantes”.

Ante esta situación, l a Ciudad de Tucson y el Concilio crearon el Fondo de Resiliencia: Somos Uno (We Are One), que permite a donantes brindar apoyo inmediato y a largo plazo a los pequeños negocios, organizaciones sin fines de lucro, trabajadores y familias impactadas por la crisis.

Gracias a este esfuerzo se logró recaudar $1.25 millones de dólares que provienen de Open Society Foundations y de un donante anónimo.

Los fondos ayudarán a las personas que no fueron elegibles para recibir cheques de estímulo bajo la Ley CARES en la Ciudad de Tucson y la Ciudad del Sur de Tucson y serán administrados por la Fundación Sunnyside.

“Al comienzo de la crisis, defensores de Immigrant Enpowerment Taskforce se presentaron y compartieron historias sobre las personas más vulnerables de nuestra comunidad”, dijo la Concejal Lane Santa Cruz, indicando que “Pidieron apoyo para las familias inmigrantes, especialmente para aquellas que se les negaban los fondos federales de ayuda. Esto parecía una batalla cuesta arriba y estoy agradecida por las donaciones de OSF, nuestro donante anónimo y la Fundación Sunnyside porque en este momento de crisis nos están ayudando a estar a la altura de las circunstancias”.

Los detalles sobre cómo recibir ayuda se publicarán el 1 de septiembre de 2020 en sunnysidefoundation.org

Por su parte, Kerri Lopez-Howell, directora ejecutiva de Fundación Sunnyside, indicó: “Nos sentimos honrados de administrar estos recursos y estamos emocionados de trabajar junto a los líderes, organizadores y defensores de la comunidad para garantizar que los más afectados reciban esta ayuda”.

Ayuda a pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro

El 28 de julio la Ciudad de Tucson anunció la aprobación de $2.5 millones en asistencia a pequeños negocios y organizaciones sin fines de lucro como parte del Acta CARES.

Bajo el Fondo de Resiliencia: Somos Uno (We Are One) la subvención distribuiría $2 millones a pequeños negocios, administrada por YWCA’s Women’s Business Center y $500,000 a organizaciones no lucrativas, administrados por Community Foundation of Southern Arizona.

Ayuda a trabajadores y familias

El 12 de agosto se anunció que de la Ciudad de Tucson y el Concilio aprobaron bajo la ley CARES $3 millones para distribuir a los trabajadores y las familias afectadas, dando prioridad a las personas y familias que no han recibido apoyo federal o estatal y a aquellos cuyos ingresos no alcanzan la norma de autosuficiencia del condado de Pima.

La Fundación de Mujeres del Sur de Arizona (WFSA) administra el programa de subvenciones y aceptará solicitudes dede el miércoles 19 de agosto hasta el miércoles 9 de septiembre.

Para más información sobre el Fondo de Resiliencia: Somos Uno (We Are One) ingrese a: sunnysidefoundation.org. o https://cfsaz.org/weareone/

