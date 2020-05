Dos sheriff de Arizona no harán cumplir la orden de quedarse en casa del gobernador

Dos sheriff de Arizona no harán cumplir la orden de quedarse en casa impuesta por el gobernador Doug Ducey en medio de la pandemia del coronavirus.

Los alguaciles, Doug Schuster, del condado de Mohave y Mark Lamb, del condado de Pinal, dijeron que no arrestarán ni entregarán multas a quienes violen una orden de quedarse que busca detener la propagación del virus, que ha infectado a más de 8,000 personas en el estado y terminó con la vida alrededor de 400 personas, según reportó el Arizona Republic.

"Mi conciencia no me permitirá arrestar a alguien que está tratando de ganarse la vida", dijo Schuster al periódico de Phoenix. "No creo que sea un delito intentar ganarse la vida".