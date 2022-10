1. Fomente una comunicación abierta y honesta con sus hijos.

2. Expliqueles por qué el fentanilo es tan peligroso.

3. No tome ninguna pastilla que no sea recetada por un médico.

4. No compre pastillas que vendan en redes sociales, no es seguro.

5. Asegúrese de que sepan que se ha encontrado fentanilo en la mayoría de las drogas ilegales y diseñe un “plan de salida” para ayudar a su hijo a saber qué hacer si se ve presionado a tomar una pastilla o usar drogas.