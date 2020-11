Chicanos por la Causa Ofrece Pruebas Gratuitas de COVID-19 y Vacunas contra la Gripe

Aunque no tengas síntomas, podrías ser portador de Covid-19, protege a tu familia esta temporada festiva.

¡Ven con toda tu familia! Hazte la prueba de Covid-19 y ponte la vacuna contra la gripe. ¡Es gratis!

Te esperamos el viernes, 20 de noviembre entre las 7am y 3pm en el 6850 W. Indian School Rd. en Phoenix. No necesitas hacer cita.

Las pruebas son patrocinadas por Arizona State University. NO COMAS, BEBAS O FUMES 30 minutos antes de hacerte la prueba.

Aprovecha tambien las vacunas de la influenza administradas por Dignity Health, no necesitas seguro medico .