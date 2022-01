Abren 13 clínicas móviles de vacunación por los próximos 7 días

Si usted o alguien que conoce está confinado en su hogar o no puede viajar debido a razones médicas, use el número de teléfono o el enlace a continuación. La inscripción para las vacunas de refuerzo en el hogar (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson) y las vacunas anuales contra la gripe ya están disponibles. La demanda es alta y puede haber un retraso en los servicios.

Llame al: 520-222-0119 de lunes a viernes, 8 am - 5 pm.