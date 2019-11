Cámaras en semáforos de Phoenix no operaran más a partir del 2020

En una votación de 4 a 5, el concilio de la ciudad de Phoenix decidió no renovar el contrato requerido para la operación de cámaras de tráfico. Estas cámaras detectan si un conductor no se detuvo en una luz roja para luego multar al responsable por la infracción. Las cámaras de tráfico ya no estarán activas iniciando el primero de enero del 2020, día que iniciaba el nuevo contrato.