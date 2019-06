Autoridades buscan revocar la licencia de la Clínica Hacienda tras un nuevo escándalo

La Notificación de Intención de Revocación permite que el Departamento tenga mayor responsabilidad y supervisión de las instalaciones y no significa que Hacienda deba cerrar de inmediato. ADHS continuará trabajando con Hacienda ICF-IID para garantizar que no haya interrupciones de servicios. El Aviso no afecta a otras instalaciones administradas por Hacienda Healthcare, Inc.