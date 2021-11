“Arizona tiene uno de los niveles de transmisión del covid-19 más altos del país”, asegura experto

“Este último fin de semana que estuve de guardia en los hospitales, un 50 a 60% de los pacientes admitidos ha sido por covid-19, algo muy peculiar es que las personas infectadas que están vacunadas, no están tan enfermas, no requieren terapia intensiva pero lamentablemente, hemos tenido fatalidades de personas de 39 y 45 años que no estaban vacunadas”, dijo el Dr. Pedro Rodríguez, médico internista.