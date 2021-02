Arizona reporta más de 1,900 casos nuevos de coronavirus incluyendo 176 muertes este miércoles

Arizona ha reportado 789,245 casos desde el inicio de la pandemia . Sin embrago, el estado no reporta cuántas personas se han recuperado.

Aunque hospitalizaciones y casos de coronavirus comienzan a disminuir lentamente, doctores dicen que no es momento para celebrar, mucho menos para bajar la guardia.

A su vez, el Departamento de Servicios de Salud de Arizona le insta los arizonenses a no bajar la guardia y que se continúen los esfuerzos de prevención: minimice las reuniones con personas que no viven con usted, use una máscara, mantenga la distancia física y quédese en casa si está enfermo.