Arizona rompe récord y registra 12,314 nuevos casos de coronavirus en un solo día

Los hospitales no se dan abasto y no nos olvidemos de las clínicas pequeñas donde se hacen exámenes de coronavirus.

“Y cosas malas van a pasar, y van a oír cuentos de terror. Los vecinos van a contar ‘ en tal lugar no me atendieron, no le hicieron caso a mi papá, abuelita o a mi me discriminaron por hispano’…en contexto, esto se va a hacer peor. Se van a agotar las camillas”, alerta el doctor Pedro Rodríguez ante las cámaras de Univision Arizona.