Cierran tramos de la Interestatal 17, Loop 101 y US 60 este fin de semana en Phoenix

La Interestatal 10 se reducirá a un carril en ambas direcciones en las áreas entre Verrado Way y SR 85 en Buckeye a partir de las 9 pm del viernes hasta las 9 am del sábado 6 de noviembre y de nuevo a partir de las 9 pm del sábado hasta las 9 am del domingo 7 de noviembre para un proyecto de ampliación de ADOT.