Activistas en Arizona ayunan para pedir reforma migratoria que legalizaría a millones de indocumentados

“Imaginense lo que es vivir de esta manera, sin pasaporte para salir del país, o no ser candidato para tener una licencia de manejar o pagar colegiatura estatal, todo porque las circunstancias no están en tu control”, agregó Lisa Urias, de Arizona Community Foundation. “Estos jóvenes no conocen otro país, ni tampoco son ciudadanos y no es su culpa porque llegaron a este país siendo unos niños”.