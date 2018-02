De cubano a cubano: jefe de la policía de Houston reclama a Ted Cruz por su postura contra los dreamers

HOUSTON, Texas. – El senador republicano Ted Cruz fue el único miembro de su partido que votó en contra de una moción para dar paso al debate de la nueva propuesta del presidente Donald Trump para otorgarle un camino a la ciudadanía a 1.8 millones de dreamers.

“El senador Cruz cree que sería un error muy serio si el congreso pasa una legislación que otorgue un camino a la ciudadanía a quienes entraron ilegalmente a Estados Unidos”, se lee en un comunicado enviado por la oficina del legislador texano.

La postura de Cruz en contra de los dreamers recibió críticas y cuestionamientos de políticos, líderes locales y los mismos beneficiarios del programa DACA. Uno de los reclamos que más eco ha generado vino del jefe de la policía de Houston, Arturo Acevedo, que al igual que el senador es de origen cubano.

"Con todo respeto Ted Cruz, miembros de su familia huyeron de la Cuba comunista. Mi familia y yo huimos de la Cuba comunista.¿Estaba bien (huir) para nosotros, pero no para los dreamers? Necesitamos apoyar a los dreamers responsables”, escribió Acevedo en un mensaje de Twitter enviado al político.



With all due respect @tedcruz, members of your family fled Communist Cuba, I & my family fled Communist Cuba, & Cubans are the first boat people of the modern era; was it ok for us but not for dreamers? We need to stand up for dreamers with record of being responsible.

— Chief Art Acevedo (@ArtAcevedo) February 14, 2018