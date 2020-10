Virgo - Viernes 9 de octubre del 2020: viene la prosperidad en forma de personas

Cuando te has sentido mucho menos aventajado que otros, no falta quien te extienda ayuda, por ello es que sin importar el proceso de duelos o situaciones delicadas que atravieses hoy, encuentras en alguien ese consejero incansable. Te acompañará de ahora en adelante y te sentirás con buena energía al despertar mañana.

De pronto has vibrado que las personas a tu lado son importantes y que debes de darles el valor correspondiente.

AMOR Surgen viejas amistades que se alejaron de la nada, no porque en sí existiera un problema más bien las decisiones de vida de pronto te separan de quien quieres.

Pero ahora sentirás que la vida no se equivoca y que lo que ahora te corresponde es agradecer por todo lo que viene en bonanza para ti.

No quiere decir que precisamente te sientas en el mejor momento financiero de tu vida, pero al menos las cosas se encuentran estables.

TRABAJO Liberaste dudas sobre palabras que pusieron en boca de un compañero y que no eran ciertas, te acercas a la persona correcta para confrontar lo debido.

Será necesario para poner los límites correspondientes y evitar que más tarde te afecte. En muchas ocasiones te sentiste comprometido para hablarle a quien no te caía bien, pero ahora no tendrás por qué fingir que no es tu persona favorita.