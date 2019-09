Virgo – Viernes 6 de septiembre de 2019: un fin de semana que te sorprenderá

Amor Has estado esperando por un momento para declarar tus sentimientos o disfrutar de una noche diferente y el mismo ha llegado. Sigue los impulsos de tu corazón, pero tampoco te lances de forma alocada a lo primero que surja ahora que Mercurio, tu regente, está en cuadratura con la Luna y Júpiter. En este ciclo planetario se van a aclarar dudas y vas a saber exactamente qué es lo que mejor te conviene en el amor.

Salud Tiendes a estar muy inquieto y por eso cualquier cambio brusco en tu estilo de vida podría causarte inestabilidades. No fuerces tu naturaleza súbitamente a patrones de sueño y alimentación sino trata de irlos introduciendo paulatinamente día a día.

Trabajo Pon a trabajar tu iniciativa, Virgo. Es el tiempo de desengavetar ese proyecto que hace tiempo tienes en mente y que no has puesto a funcionar dejándolo de un día para otro. El trabajo espera por ti en este ciclo de cumpleaños y si te pones a realizarlo con voluntad vas a tener muchos éxitos. Evita la llamada “procrastinación”, o sea, dejarlo todo de un día para otro.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: fuerte.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una invitación o proposición inesperada que no debes desatender puesto que trae consigo fortuna y renovación.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: adelantarte a un acontecimiento hablando antes de la cuenta o prometiendo lo que luego te causaría tensión y estrés.

¿Qué debo evitar?: hablar antes de tiempo, no escuchar.

Frase del día: solo le falta tiempo a quien no sabe aprovecharlo.