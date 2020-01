Virgo – Viernes 31 de enero de 2020: superarás exitosamente los contratiempos que surjan

Noticiero astrológico: la Luna transita por el signo de Aries en la vibración del nueve, la que pone punto final a un ciclo y no por coincidencia sucede el último día del mes de enero, y termina el tránsito del planetoide Ceres por el signo de Capricornio moviéndose hacia Acuario. Todos los planetas están directos. Tu regente, el planeta Mercurio está en Acuario.

Ten cuidado porque las exageraciones no son recomendables sobre todo durante este ciclo astral que estás viviendo o si estás en el proceso inicial de una nueva relación amorosa

Salud Lo que más necesitas en estos momentos es hacer una pausa en tus actividades diarias, desconectarte y concentrar tu atención en lo que realmente vale la pena, no en cuestiones de poca monta.

Trabajo

Vas a ponerle punto final a aquello que en el pasado te causó dudas y temores, te sientes más seguro de tus posibilidades y ya no temes asumir esa responsabilidad laboral que no sabías exactamente si aceptar, o no.