Virgo – Viernes 28 de febrero de 2020: pondrás un toque festivo a lo que estás haciendo

Todo es excitante y sorpresivo dentro de tu vida sentimental y lo que ahora estás viviendo será algo que durante mucho tiempo habías soñado, pero no acababa de llegar.

Se augura un fin de semana estupendo, con muchas actividades sociales y diversión. Te lo mereces, Virgo, pues debido al tránsito retrógrado de tu regente Mercurio en estos días pasados has estado muy cargado y tenso, de ahí la necesidad de un descanso, un respiro.

Amor Te sientes inspirado a la hora de las declaraciones sentimentales, pero sé muy prudente mientras Mercurio esté retrógrado para no cometer errores prevenibles. Vive estos sentimientos y cultívalos porque te ayudarán a encauzar tu energía amorosa en la dirección correcta.

Salud La Luna unida a otras vibraciones de hoy te ayudarán a tomar medidas adecuadas y poner a funcionar tu voluntad para bajar de peso si es que has aumentado mucho recientemente y al mismo tiempo concentrarte en lo que vas a hacer en este próximo mes del equinoccio.

Trabajo

No te inquietes si algo no sale como lo habías planeado ya que debido a la acción retrógrada de Mercurio surgen tropiezos de última hora. No dejes que la ansiedad se adueñe de ti y verás como finalmente tu experiencia triunfa y te beneficia.