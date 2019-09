Virgo – Viernes 27 de septiembre de 2019: el inminente novilunio pone un toque de inspiración en tu vida

Trabajo Se auguran unos días prometedores a partir de ahora porque muchas puertas que estuvieron cerradas dentro del campo laboral comienzan a abrirse y a revelar nuevas vías de desarrollo profesional y social de todo tipo. Estarás cosechando lo que con tanto esfuerzo y dedicación has sembrado.



Dinero y fortuna

¿Necesitas un ingreso extra? No te inquietes, el dinero llegará en su momento. Tal vez ahora no cuentes con los recursos necesarios, pero eso no significa que será así siempre. Tu disposición laboral te garantizará el éxito económico y mucho más.