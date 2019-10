Virgo – Viernes 25 de octubre de 2019: un evento inesperado en tu mundo amoroso

Mercurio, directo, está en sextil con la Luna y Plutón, dos buenos aspectos astrológicos . ¿Terminaste una relación sentimental o laboral? No pienses que todo está perdido, Virgo, todo tiene solución en esta etapa final del último trimestre del año. La buena posición astral que te envuelve te ayudará a tomar importantes decisiones tanto en tu vida profesional como amorosa.



Amor

¿Ocurrió algo que te desilusionó? Debes concederte una segunda oportunidad e insistir. Quizás tus esfuerzos anteriores no dieron resultado por no haberlos realizado en el momento adecuado, pero ahora estás muy bien encaminado en todo, no te limites, actúa, Virgo, aprovecha estos días antes que tu regente Mercurio entre retrógrado.