Virgo – Viernes 24 de mayo de 2019: te darás cuenta de muchas cosas relevantes

Trata de tener separado unos ahorros para hacerle frente a los mismos y espera la respuesta a un asunto legal que se relaciona, precisamente, con dinero y documentos. No todos ven la vida como tú.

Amor Disfruta tu relación, no la eches a perder con comentarios negativos. La vida es preciosa y debe vivirse sin problemas ni complicaciones. No es un día de peleas sino de amor, felicidad, pasión e intensidad entre tú y tu cónyuge o compañero.

Salud Estarás algo tenso en horas de la mañana, pero si no te dejas impresionar por lo que está sucediendo en tu entorno recuperarás pronto tu estabilidad habitual y no habrá repercusiones negativas en tu salud. Aprovecha el fin de semana para descansar.

Dinero y fortuna

Este no es el momento del derroche ni los gastos excesivos. Se imponen ciertas restricciones para no gastar dinero en compras superfluas, pero no escatimes cuando se trate de inversiones positivas en tu bienestar o el de tu familia.