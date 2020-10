Virgo - Viernes 2 de octubre del 2020: te sientes fuera de ti, pero pronto te recuperas

AMOR Te mantiene sorprendido, la capacidad de ciertas personas por alejarse de ti sin decir adiós. Piensas que no eres la clase de persona que merezca ser tratado de ese modo.

Pero por mucho que le des vueltas no encuentras respuestas. Cada quien decide como desenvolverse y sin importar tu ira, deberás respetarlo.

Te cuesta mucho trabajo concentrarte en tu salud. Vives demasiado acelerado como para detenerte y limpiar tu energía. Ahora será el momento para que no tengas consecuencias futuras.

DINERO

Tu dinero ha sufrido bajas importantes que deberás reconstruir, te cuesta mucho trabajo admitir que has cometido errores. Para tu fortuna, todo tiene solución, decidiste enfocar tu energía en algo que no tenía mayor sentido y ahora deberás ser más precavido para que no te vuelva suceder.