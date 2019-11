Virgo – Viernes 15 de noviembre de 2019: pondrás los pies sobre la tierra en el amor

Amor Mercurio está en trino con el Nodo Norte, Es hora de analizar tu realidad afectiva al mejor estilo Virgo. No te aferres ni obstines a algo que ya no tiene vigencia en tu vida amorosa.

Si alguien te pagó mal en una relación amistosa o de amor no te desalientes sino más bien tómalo como una señal que ¡no te convenía!

Salud Tu signo exige ahora la variedad y cualquier cambio que hagas en tu vida te estimulará positivamente. Ve considerando la manera adecuada de aprovechar este fin de semana para descansar y relajarte fuera de lo corriente y rutinario, verás lo bien que te resulta. Trabajo Recuerda que tu regente Mercurio está retrógrado. Ten cuidado con los impulsos emotivos en tu trabajo pues si te guías por los mismos responderías de manera inadecuada a una observación de tomándola como si fuera dirigida contra ti. No hay nada personal en ello, tranquilo, Virgo.

Dinero y fortuna

Mercurio está en trino con el Nodo Norte. Actúa con mucho tacto y tino no poniendo tu dinero en negocios arriesgados. En esta etapa hay gentes oportunistas que están interesadas en resolver sus problemas y para hacerlo prometen lo que no pueden cumplir, no te dejes manipular por esas personas.