Virgo – Viernes 15 de marzo de 2019: una segunda quincena de mes muy intensa

Salud Este día es positivo en términos de salud. Sigue los ritmos de tu naturaleza interna y no te excedas en nada. Si no estás trabajando disfrútalo descansando como mejor te plazca pues así estarás viviendo en armonía con las vibraciones biológicas de tu signo.

Trabajo Hay estabilización y progreso en un empleo que hace tiempo codiciabas y finalmente lo consigues. Sin embargo, recuerda la transitoriedad de las cosas en la vida, y no descanses en tu empeño. Si descuidas tu capacitación podrías verte envuelto en dificultades al asumir nuevas responsabilidades.

Dinero y fortuna Ahora que las cosas te salen bien en el plano económico debes ser muy prudente y evitar contagiarte con las distracciones y comentarios pesimistas de gentes frustradas que se acercan a tu vida para desalentarte. No comentes tus planes con otras personas, mantén discreción, al mejor estilo de tu signo, Virgo.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este viernes: alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu tenacidad, persistencia y capacidad de insistir en un proyecto o plan que tienes en mente y no cejar hasta que lo ves realizado.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: vacilar a la hora de poner a funcionar los recursos que dispones, cortar tu iniciativa.

¿Qué debo evitar?: vacilar demasiado o actuar de forma indecisa que cause desazón en quienes te rodean y no esperan tus reacciones.