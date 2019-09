Virgo – Viernes 13 de septiembre de 2019: sabrás actuar con seguridad

En cuanto a las cuestiones de dinero, mucho cuidado, Virgo. No te apresures a invertir en un negocio nuevo hasta que no tengas bajo control todos los pormenores y estés seguro que se trata de algo firme, legal y con posibilidades de desarrollo.

Amor Disfruta tu relación, no la eches a perder con comentarios negativos. La vida es preciosa y debe vivirse sin problemas ni complicaciones. No es un día de peleas sino de amor, felicidad, pasión e intensidad entre tú y tu cónyuge o compañero.

Salud Tiendes a estar algo sugestionable, Virgo. Posiblemente tengas noticias de un amigo que está delicado de salud y cuyos síntomas son similares a los tuyos. No te atormentes, pero después de visitarlo acude a tu médico y efectúate las evaluaciones clínicas pertinentes.

Trabajo Estás frente a un ciclo laboral de muy buenas perspectivas, Virgo. Lo que ahora se está presentando en tu vida laboral es prometedor. En cuanto a esas gestiones pendientes no te inquietes, habrá resultados favorables dentro de poco tiempo.



Dinero y fortuna

Ten cuidado con esa gente que se te acerca con propuestas de negocios que no parecen ser muy confiables. Este no es el momento del derroche ni los gastos excesivos. Se imponen ciertas restricciones para no gastar dinero en compras superfluas, así que cuida tu bolsillo.