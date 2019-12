Virgo – Viernes 13 de diciembre de 2019: el trino de tu regente Mercurio pone un toque de inspiración en tu vida

Estarás cosechando lo que con tanto esfuerzo y dedicación has sembrado y lo comprobarás durante estos últimos días del año que estamos ya viviendo.

Dinero y fortuna

¿Necesitas un ingreso extra? No te inquietes, el dinero llegará en su momento. Tal vez ahora no cuentes con los recursos necesarios, pero eso no significa que será así siempre. Tu disposición laboral te garantizará el éxito económico y mucho más.