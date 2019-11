Virgo – Sábado 9 de noviembre de 2019: un fin de semana de suma intensidad

Este es el ciclo de Mercurio retrógrado cercano al tránsito por el Sol. Si notas que un vecino, pariente o amigo está interfiriendo demasiado en tu vida, ponle coto y no dejes que ciertas visitas inoportunas entorpezcan tu relación ni tu privacidad. Surgen ciertas situaciones imprevistas que te pueden sacar de tu centro emocional.

Obra con cordura y verás que logras superar los contratiempos. No lleves a casa los problemas ajenos ni amarguras extrañas y mucho menos las cuestiones laborales que debes dejar en tu empleo para no atormentarte durante este fin de semana.

Salud

No hay vibraciones negativas en tu horóscopo y si aprovechas tu día haciendo lo que te has propuesto y no te diluyes mentalmente en muchas actividades podrás lograr tus metas de salud y sentirte satisfecho contigo mismo al concluir el día.