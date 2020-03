Virgo – Sábado 7 de marzo de 2020: un fin de semana rejuvenecedor

Si estás en malos términos con tu pareja sentimental, es hora ya de aprender de tus experiencias anteriores. No te dejes arrastrar al mundo de las recriminaciones mutuas porque ese tipo de situación, lejos de arreglar lo que se quebró contribuye a cavar una zanja emocional que puede convertirse en la tumba del amor, si no eres discreto, y piensas antes de hablar, y no a la inversa.