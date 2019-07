Virgo – Sábado 6 de julio de 2019: surgen nuevas expectativas

Debido al inminente tránsito retrógrado de tu regente Mercurio que ocurrirá mañana y a una cuadratura hoy con Urano estás expuesto a los celos, las discusiones sin sentido, las cuestiones que no vienen al caso. Todo esto lo puedes evitar si no le concedes importancia a lo que realmente no la tiene. Hoy hay una conjunción de Marte con tu regente Mercurio y esto es un buen aspecto planetario.