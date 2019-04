Virgo – Sábado 6 de abril de 2019: te sentirás en tu elemento

No obstante, existe cierta incidencia planetaria que tiende a la nostalgia y la depresión la cual debes combatirla para no complicarte tu existencia con recuerdos desagradables del pasado que en estos momentos no tienes por qué traerlos a colación. Ábrete más a la risa y la alegría, no dejes que un rostro triste o melancólico arruine tu sábado.