Virgo - Sábado 5 de septiembre 2020: has agotado tu paciencia

Precisamente la carta del Carro, indica que eres una persona hiperactiva. Intentas hacer de todo un poco, pero desafortunadamente no siempre concluyes todo de manera satisfactoria.

Es precisamente ese resultado el que te mantiene en impaciencia, pues consideras que has hecho tu mejor esfuerzo y no obtienes lo que quisieras.

Pronóstico del día : la luna en su cambio radical, está provocando algunas complicaciones con varios signos. Tú no eres la excepción, te sentirás incluso fatigado y con ganas de no hacer absolutamente nada.

No es una justificación para dejar todo a la mitad. Pero si eres uno de aquellos en los que recae esta energía. Debes prepararte para superarla.

AMOR Te sentirás como un ermitaño, quieres entrar en un caparazón del cual no salir por un largo tiempo.

Hay personas que se sienten muy contentos con saber de ti o con tu presencia, pues constantemente demuestras lo alegre que eres y lo transmites donde estés. Pero hoy no está tu energía tan elevada y podría causar preocupación en los demás. Pasará pronto y sin problemas delicados.

SALUD Sobre todo, el signo de fuego con la combinación lunar, están haciendo que te sientas agotado. No es solamente cansancio común, en verdad podrías tener una crisis energética.

Sin importar el día, has todo lo que esté en tus manos para que puedas liberarte de ese cansancio. Dormir es la mejor receta, así como incluir té de romero infusionado. Parece ser que es parte de una desintoxicación por estar tan saturado.

DINERO Con la carta del carro de frente se mueve tu dinero positivamente. A pesar de que des una pausa a tu energía física, la económica comienza a fluir. Cuando algo se pone en equilibrio, lo demás encuentra su cause de manera natural, por eso siempre es necesario parar para tomar energía de nuevo y avanzar.



TRABAJO

Contemplarás un cambio de trabajo para no sentirte cada vez más presionado donde no obtienes resultados. Debido a tu perseverancia, eres capaz de mantenerte en un mismo lugar a pesar de sentir que no avanzas.