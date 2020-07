Virgo – Sábado 4 de julio de 2020: un buen tiempo para el amor

Trabajo Antes de comprar algo guiándote por su apariencia explora bien otras posibilidades y ofertas y no de dejes deslumbrar por lo que luego no te sirva para nada. En tu trabajo debes ser muy prudente para no gastar lo que te han confiado.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el impulso que recibes para actuar con decisión frente a una circunstancia que no habías experimentado antes.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: no actuar en el momento que se precisa hacerlo.

¿Qué debo evitar?: malgastar energía y tiempo con personas poco inteligentes.

Frase del día: no te enojes con las personas rudas y maleducadas, sígueles la corriente, dales la razón, sonríe y no pierdas tu tiempo incomodándote con ellas.