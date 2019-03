Virgo – Sábado 30 de marzo de 2019: se avecinan gratas sorpresas sentimentales

Este ciclo astral se caracteriza por el tono alegre que te envuelve, algo que hace mucho tiempo no experimentabas. Tiempo de viajes y movimientos. Muchos estarán mudándose, cambiando de empleo o de casa y hasta de pareja. Otros estarán consolidando su posición laboral y económica.



Amor

Con la vibración numerológica del nueve termina una etapa que te tenía algo inquieto. No es el día de las confrontaciones. Evita las escenas de celos, las discusiones sin sentido, las cuestiones que no vienen al caso. Este es un sábado para disfrutar tu relación y gozar una noche de amor no para estropearlo con argumentos y peleas o trayendo a colación una situación pasada que ya superaste.