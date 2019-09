Virgo – Sábado 28 de septiembre de 2019: comienzas una etapa que te asombrará

Estás viviendo una de las etapas más intensas del mes de septiembre ajo la acción del novilunio. Durante estos próximos días te sucederán muchas cosas que te sorprenderán, desde encuentros con quienes hace mucho tiempo no veías, hasta la posibilidad de iniciar una actividad nueva, un trabajo o asumir una responsabilidad en el sitio donde te desenvuelves.

Asimismo te sentirás regocijado al comprobar que esas sospechas que albergabas eran solamente subjetivas y no tenían nada que ver con la realidad, respirarás aliviado al saber la verdad.

Salud

No hay vibraciones negativas en tu horóscopo solamente un aviso relacionado con tu piel que está ahora muy sensible y por tanto debes cuidarte adecuadamente no poniendo sobre la misma cualquier producto que veas anunciado sin consultar con tu dermatólogo si es que padeces de condiciones delicadas en la misma.