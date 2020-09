Virgo - Sábado 26 de septiembre 2020: reparas daños que pensaste no tendrían solución

Pronóstico del día : la luna se encuentra en su mejor momento para ti, te conectas directamente con su influencia, pues necesitas de su iluminación para tomar decisiones tajantes. No te sientas distante de tus sueños, pues en ellos encuentras la clave para destacar y salir de lo común. Al sentirte más liberado, desbloqueas asuntos atorados de años atrás.



AMOR

Te portarás un poco distante de aquellos que no han hecho un esfuerzo por buscarte, pero que de pronto te saluda, pues tienen problemáticas que tu podrías solucionarles. En algún otro momento, pudiste decidir que les ayudarías, pero no en un día como el presente, pues estás cansado de hipocresía. Incluso serás capaz de resaltar dicha emoción y hacer sentir mal a la otra persona, no por gusto, sino por abusivo.