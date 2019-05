Virgo – Sábado 25 de mayo de 2019: terminan los secretos, todo se sabe

Es muy posible que estés confundido, Virgo, por algo que pasó con tu pareja en un momento de exasperación. No olvides que en el fragor de una discusión o si existe algún nivel emocional alto se dicen cosas que no se sienten realmente. De haber escuchado algo así no reacciones emocionalmente, sino con la madurez y capacidad de análisis que caracteriza tu signo Virgo.