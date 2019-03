Virgo – Sábado 23 de marzo de 2019: noticias gratas en tu vida familiar

Elude a los manipuladores que ahora te están dando vueltas, Virgo, pues con el tránsito retrógrado de Mercurio se complican mucho las cosas que antes estaban muy tranquilas. Debes ser precavido para no caer en trampas. Te sientes deseoso de reunirte con buenos amigos durante este fin de semana, pero debes ser discreto y no exagerar ya que de lo contrario estarías imponiendo tu presencia a quien, tal vez, no esté deseando verte en estos momentos.