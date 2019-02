Virgo – Sábado 23 de febrero de 2019: consolidas una situación que estaba tambaleante

No intervengas en problemas de parejas aunque sean tus familiares o amigos. Si vas a tomar una decisión drástica piénsalo bien y no actúes por impulsos emocionales. Ahora que cuentas con la energía directa de tu regente Mercurio en tu signo opuesto y estás en un tono contradictorio que podría llevarte a cometer indiscreciones como te ha sucedido en otras ocasiones.

Amor Estás en el ciclo uno, Virgo, el de los comienzos. Si no te interesa seguir una relación termínala y ponle punto final sin estar dándole esperanzas a una persona que te ama en silencio y a la cual estás limitando sin proponértelo por no haber sido lo suficientemente claro.

Salud

¡Cuidado con los masajistas improvisados! Si padeces de dolores en las rodillas o en la columna vertebral no permitas que ninguna persona te de masajes fuertes en tu espalda si no está debidamente certificada porque la presión en lugares inadecuados sería contraproducente. Un masajista es un profesional calificado que ha realizado estudios no un improvisado.