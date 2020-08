Virgo - Sábado 22 de agosto de 2020: vuelve divertido algo negativo

AMOR La negatividad hoy no va a ser parte de ti, ya que definitivamente a pesar de que te encontrabas desesperado, has encontrado la oportunidad de que tu creatividad sea tu mejor aliada. Te sentirás como un niño nuevamente, pues por alguna razón crearás cosas que te hagan quitar malos pensamientos de tu mente.

SALUD Pareciera ser que algo está sucediendo en tus codos, podría ser una mal postura, debes de revisarte para aligerar ese dolor, no dudes en llamar un especialista, sobre todo si consideras que es algo que te impide hacer tus labores diarias.

TRABAJO Alguien podría estar intentando confundirte al ofrecerte algo de corazón, a pesar de que eres alguien que pone sus barreras, podrías llegar a caer en un trabajo no tan convincente.

Evita al menos en estos momentos trabajar con familiares o amigos, pues a veces sienten que la confianza que tienen, puede generar un abuso y no pagarte lo que corresponde al trabajo que ofrecen.