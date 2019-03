Virgo – Sábado 2 de marzo de 2019: un buen fin de semana en todo

Noticiero astrológico: la Luna está en Acuario y todos los planetas están directos, no hay ninguno retrógrado. La vibración numerológica de hoy es el ocho, de las finanzas, la economía. Tu regente, el planeta Mercurio está en Piscis.

Mercurio, tu regente, está en tu signo opuesto y refulges con el carisma de tu signo Virgo y esto es magnífico si estás en plano de conquista o conociste recientemente una persona que te interesa. Si no es así y tu vida transcurre tranquilamente dentro del tono familiar o amistoso podrás ponerle un poco de color a tu relación y avivar el fuego de la pasión.

Es un momento de energía mental y se te ocurrirán ideas novedosas que podrán darte dinero en poco tiempo, pero tienes que ponerlas a funcionar y no dedicarte simplemente a comentarlas pues entonces no te darían resultados.

Amor Has estado esperando por un momento para declarar tus sentimientos o disfrutar de una noche diferente y el mismo ha llegado con el tránsito lunar y la influencia positiva de Venus, y de Mercurio, tu regente, ambos directos. En este ciclo planetario se van a aclarar dudas y vas a saber exactamente qué es lo que mejor te conviene en el amor. ¡Algo bello ocurre!

Salud Fluye con el ritmo de la vida. No fuerces tu naturaleza súbitamente a patrones de sueño y alimentación sino trata de irlos introduciendo paulatinamente día a día.

Trabajo Pon a funcionar tu imaginación que ahora está muy activa. Es hora ya de desengavetar ese proyecto que hace tiempo tienes en mente y que no has puesto a funcionar dejándolo de un día para otro. El trabajo espera por ti y si te pones a realizarlo con voluntad vas a tener muchos éxitos.

Dinero y fortuna ¡Atento, Virgo! En un viaje próximo a realizar se te presentará una ocasión ideal para realizar una inversión económica, algo que te dará el dinero necesario para normalizar tu vida financiera y aumentar tus ingresos. No des la espalda a esta buena oportunidad que debes aprovechar cuando surge pues tal vez no se repita.

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este sábado: intermedio.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: tu capacidad analítica de poner las cosas en su lugar sin irte por encima de las apariencias n factores subjetivos.

Tendencia peligrosa de hoy en tu signo Virgo: confiar en personas que no son fiables ni son capaces de asumir nuevas responsabilidades,

¿Qué debo evitar?: depositar tu confianza en quienes no reúnen las condiciones para recibir esa deferencia.

Frase del día: quien no es capaz de gobernarse a sí mismo nunca debiera ocupar un cargo de responsabilidad o de gobierno en un país.