Virgo – Sábado 18 de abril de 2020: presta atención a tus inspiraciones

Se presentará en la figura de una persona que hace mucho no veías y sus promesas se cumplen. Verás como todo lo que has estado soñando se materializa, lo importante es que no te desalientes aunque ocurra algún contratiempo, mantén siempre tu entusiasmo, ten presente que mientras dure esta situación social anormal causada por los contratiempos derivados por la prevención al contagio del coronavirus las cosas no salen a la medida de tus deseos, tómalo todo como una prueba de paciencia, y entereza.