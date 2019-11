Virgo - Sábado 16 de noviembre de 2019: te llegarán noticias gratas largamente esperadas

No olvides que hasta el día 20 de noviembre tu regente Mercurio estará retrógrado así que no bajes la guardia, Virgo. Elude a los manipuladores que ahora te están dando vueltas a tu alrededor con los dos trinos de Mercurio con la Luna y el Nodo Norte.

Sé precavido para no caer en trampas. Te sientes deseoso de reunirte con buenos amigos durante este fin de semana, pero debes ser discreto y no exagerar ya que de lo contrario estarías imponiendo tu presencia a quien, tal vez, no esté deseando verte en estos momentos. Agudiza tu sensibilidad para que puedas aplicar tu tacto social eficientemente.