Virgo – Sábado 16 de febrero de 2019: un buen tiempo en el amor

Tú sabes lo que quieres y no tienes por qué apresurarte a tomar una decisión que no esté bien pensada o calibrada. Hay situaciones nuevas en tu entorno que surgen a raíz del movimiento del planeta Venus a un signo de tu propio elemento. Abre tu corazón a la vida, no dejes que un sentimiento triste o negativo te aleje de la felicidad que en estos momentos está más cerca que nunca.