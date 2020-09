Virgo - Martes 8 de septiembre 2020: te defiendes de un comentario de discriminación

AMOR Podrías llegarte a sentir entre la espada y la pared ante una discusión de dos personas que quieres mucho. Puedes estar desde la banca, no intervengas porque podrías perder la amistad de ambas personas. Quizá te están involucrando porque te conocen y saben que puedes ayudarlos. En casos como estos no puedes representar a nadie.

DINERO Tratarás de ser muy selectivo en la manera en la que gastas en estos días. Viene un proyecto o una idea que has querido cumplir desde hace tiempo donde necesitarás ese ahorro. Por ningún motivo lo utilices para algo que no haga crecer tus finanzas. Podrías arrepentirte.

TRABAJO Has cargado demasiadas presiones de personas que ni siquiera te corresponden. Aprende a delegar, pues el hecho de que tú hagas todo, no significa que siempre será perfecto. Sí sigues haciendo las cosas de esa manera, lo único que harás es cometer errores hay personas en las que puedes confiar sólo sé más selectivo.