Virgo - Martes 4 de agosto: generosidad, hoy es un día en el que tu energía se llena de experiencias positivas al ser generoso

AMOR Habrá una celebración interna por un logro en el aspecto de pareja que recientemente no tenías, evidentemente es para quienes cuentan con una relación de pareja actual, la responsabilidad y el compromiso surgen después de que pensabas que no sucedería, es un día para llenarte de gracia por estar con la persona que tienes a lado.

Pero si no cuentas con pareja en este momento podrías experimentar lo opuesto, hay una sensación de desesperanza que puede cambiar si te comprometes a salir de tu mismo círculo, para ello la carta regente y la luna, te orientan a cambiar la energía haciendo que salga de ti cuando observes la luna esta noche.



SALUD

Defenderás tu salud a capa y espada, quiere decir que has sentido algunas limitaciones en donde tu cuerpo, alma y mente no han respondido como antes, no es cuestión de edad, sino de energía, los movimientos lunares y de la tierra han surgido a manera de depuración para ti.