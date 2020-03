Virgo – Martes 31 de marzo de 2020: se acentúa tu elocuencia

En este último día del mes de abril no te dejes envolver por ninguna idea negativa ni prestes atención a rumores mal intencionados. Lo que te propongas realizar lo lograrás, solamente mantén tu mirada centrada en tus metas y no te desvíes. Se perciben señales muy prometedoras para tu vida laboral.

Todo ocurre a su tiempo, y el tuyo está llegando, Virgo. Lo principal es que aproveches bien cada oportunidad y no dejes escapar de tus manos la posibilidad de un ascenso. El mes de abril que está a las puertas significará ese cambio positivo que estás esperando desde hace tiempo.

Trabajo

Es importante que no dejes para última hora lo que debes hacer hoy. Son muchas las actividades que se acumulan en esta etapa y si no te organizas bien, luego tendrías dificultades, afortunadamente, en ese aspecto de la organización eres un as.